Verlässt nach 28 Jahren die Landespolitik: Bernd Busemann aus Dörpen.

Christian Belling

Papenburg. Nach 28 Jahren ist Schluss: Mit Bernd Busemann aus Dörpen verlässt ein CDU-Schwergewicht das politische Parkett in Niedersachsen. Der 68-Jährige wird bei der Landtagswahl im Herbst 2022 nicht wieder antreten.

Was die Nachfolge betrifft, hat sich der CDU-Kreisverband auf einen Fahrplan verständigt. Seit 1994 gehört Busemann als direkt gewählter CDU-Abgeordneter des Wahlkreises Papenburg ohne Unterbrechung dem niedersächsischen Landtag an. In