Autohäuser bleiben im Lockdown zu: Welch ein Unsinn

Sich in einem Autohaus nach einem neuen Fahrzeug umsehen, bleibt weiterhin untersagt.

Papenburg. Weiterhin ohne Fans müssen wegen des Corona-Lockdowns die Fahrzeuge in den Autohäusern auskommen. Dabei könnten sich wenige Kunden in großen Hallen leicht aus dem Weg gehen. Was für ein Unsinn.

Viel Verkaufsfläche für wenig Kunden: So stellt sich in der Regel die Situation in Autohäusern dar. Von dichtem Gedränge vor einzelnen Fahrzeugen kann im Normalfall wahrlich nicht die Rede sein. Anders als in Supermärkten, wo sich Kunden au