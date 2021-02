Bei den Sprengungen werden häufig nicht nur die Automaten sondern wie hier in Lathen auch die Gebäude beschädigt. (Achivfoto)

Gerd Schade

Papenburg/Ramsloh. Geldautomatensprenger schlugen im nördlichen Emsland mehrfach zu. Die Polizei kann bei Ermittlungen nun erste Erfolge vermelden.

Nach der Serie von Geldautomatensprengungen in den Jahren 2015 und 2016 haben sich diese nun wieder in den vergangenen beiden Jahren gehäuft. Alleine in der Zeit von November 2019 bis Januar 2020 verzeichnete die Polizei sieben versuchte bz