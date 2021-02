SPD Papenburg veranstaltet Mitgliederversammlung per Autokino

Ortsvereinsvorsitzende Vanessa Gattung und ihr Stellvertreter Bastian Schenk rechnen mit rund 40 Autos auf dem Papenburger Marktplatz. Am Sonntag, 14. Februar, sind die 68 Mitglieder des Stadtverbandes aufgerufen, während einer Mitgliederversammlung unter anderem ihren Bürgermeisterkandidaten zu wählen.

SPD Papenburg

Papenburg. Corona-Pandemie und Schnees erschweren die Vorbereitungen: Auf dem Marktplatz in Papenburg will sich Vanessa Gattung am 14. Februar zur SPD-Bürgermeisterkandidatin wählen lassen.

Die Mitglieder votieren aus ihren Autos heraus. "Damit nichts schief geht und auch allen eine sichere Veranstaltung ermöglicht werden kann, haben wir selbst die Schneeschaufel in die Hand genommen, um die wichtigsten Stellen freizuräumen",