Bodo Wolters

Leer. Ein Rauchmelder, der Alarm schlug, hat in der Nacht zum Donnerstag einen Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus am Hermann Lange-Ring in Leer ausgelöst.

Die Polizei war gegen 0.45 Uhr alarmiert worden, weil ein Rauchmelder im vierten Obergeschoss des Mietshauses ausgelöst hatte. Wegen einer Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr ebenfalls alarmiert. Die Polizei holte einen Bewohner aus d