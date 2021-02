Der parteilose Bürgermeisterkandidat Sascha Kleinhaus will auf den Chefsessels im Papenburger Rathaus.

Christoph Assies / Archiv

Papenburg. In Kampf um das Amt des Papenburger Bürgermeisters hat sich der parteilose Bewerber Sascha Kleinhaus in einem Brief an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung gewandt. Darin bekräftigt er, sich im Falle seiner Wahl keiner Partei oder Wählergemeinschaft anzuschließen.

In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, stellt sich Kleinhaus seinen möglicherweise künftigen Mitarbeitern auf drei Seiten vor. Der Briefkopf ist versehen mit dem Slogan "Klare Kante". Da es neben der politischen Funktion zu den A