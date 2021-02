Für weitere drei Wochen müssen die Niederländer nachts daheim bleiben.

Hinrich Kuper

Groningen. Eigentlich sollte die nächtliche Ausgangssperre in den Niederlanden am 10. Februar enden. Jetzt müssen die Niederländer aber im Kampf gegen Corona weitere drei Wochen spätabends und nachts daheim bleiben.

Seit dem 23. Januar 2021 gilt in den Niederlanden die Regelung, dass die Bürger in der Zeit von 21 Uhr bis 4.30 Uhr zu Hause bleiben müssen, um so dazu beizutragen, die Ausbreitung der Corona-Virus einzudämmen. Die Regierung in Den Haa