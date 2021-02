Fachmarktzentrum Dever-Park in Papenburg wird modernisiert

Der Dever Park in Papenburg soll modernisiert und damit für Kunden attraktiver werden.

Jule Rumpker

Papenburg. Der 1999 eröffnete Dever-Park in Papenburg ist in Teilen in die Jahre gekommen. Welche Baumaßnahmen geplant sind, erklärt Eigentümer und Investor Redos.

Der auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Firma aus Hamburg hat dafür jetzt einen Bauantrag bei der Stadt Papenburg eingereicht. In den kommenden Jahren soll das Fachmarktzentrum am Deverweg durch verschiedene bauliche Maßnahmen und ne