So hilft das "Azubi-Sharing" Betrieben im nördlichen Emsland in der Corona-Krise

Jan-Niklas Cornelius absolviert eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik bei Empire Entertainment. Im Rahmen des "Azubi-Sharing" arbeitet er zeitweise in einem anderen Betrieb.

Jule Rumpker

Dörpen/Neulehe. Jan-Niklas Cornelius macht eine Ausbildung bei Empire Entertainment in Dörpen. Im Rahmen des "Azubi-Sharing" übernimmt zeitweise Elektro Radtke in Neulehe den Auszubildenden. Auf diese Weise unterstützen sich die beiden Firmen in der Corona-Krise gegenseitig.

Hinter "Azubi-Sharing" verbirgt sich die sogenannte Verbundausbildung, die seit vielen Jahren etabliert ist. „Sie findet regelmäßig Anwendung, wenn in einem Ausbildungsbetrieb nicht alle beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten