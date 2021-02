Trotz Impftermins keine Corona-Impfung in Papenburg

Im Impfzentrum im Forum Alte Werft in Papenburg wurden einige Senioren trotz eines über die Hotline vereinbarten Termins aufgrund eines Softwarefehlers nicht gegen das Coronavirus geimpft.

Christian Belling

Papenburg. Rolf Kleckers und seine Frau wähnten sich bereits auf der glücklichen Seite: Als eine der wenigen Senioren gelang es dem Ehepaar aus Aschendorf, über die Hotline einen Corona-Impftermin zu ergattern. Doch am Impfzentrum an der Alten Werft in Papenburg angekommen, folgte die Ernüchterung.

„Die Hochstimmung darüber, dass wir beide einen Termin bekamen, endete unmittelbar nach der Ankunft am Impfzentrum“, berichtet Kleckers im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei der Anmeldung stellte sich heraus, dass nur einer der beiden ver