Mit 95 Prozent der Stimmen wurde Ferhat von den Mitgliedern des FDP-Kreisverbandes zum Kandidaten der Liberalen im Wahlkreis Unterems für die Bundestagswahl im Herbst 2021 gewählt.

FDP-Kreisverband

Papenburg. Ferhat Asi ist der Kandidat der FDP im Wahlkreis Unterems für die Bundestagswahl im Herbst 2021. Derzeit studiert der 28-Jährige noch in Osnabrück. Mit diesen Themen konnte Ferhat Asi die Mitglieder aus dem Kreis Leer und dem nördlichen Emsland überzeugen.

Nach Angaben des FDP-Kreisverbandes ging der gelernte Bürokaufmann, der aktuell in Osnabrück öffentliches Management studiert, in seiner Rede auf seine politischen Hauptanliegen ein. So will sich Asi gemeinsam mit den Mitgliedern