Virtuelle Einblicke statt Schnuppertag am Mariengymnasium Papenburg

Das Mariengymnasium in Papenburg hat eine neue Homepage und präsentiert sich so in Corona-Zeiten den neuen Schülerinnen. Die neue Internetseite stellen Schulleiter Michael Bloemer und Lehrer Roman Wodtke vor.

Jule Rumpker

Papenburg. Ab Montag, 8. Februar, können sich neue Schülerinnen am Mariengymnasium in Papenburg anmelden. Aufgrund von Corona erfolgt dies in diesem Jahr ausschließlich online oder postalisch. Auf der neuen Homepage ist es durch zahlreiche Maßnahmen der Lehrer und Schüler möglich, einen virtuellen Eindruck des Schulalltages zu bekommen.

„Aus zwei Gründen haben wir uns dazu entschieden, unsere Homepage komplett neu zu gestalten“, berichtet Schulleiter Michael Bloemer. Die Art der Präsentation und die Inhalte auf der alten Internetseite des Mariengymnasiums seien in die Jahr