Drei Fahrzeuge fuhren über Findlinge, die auf der Straße lagen und wurden beschädigt. Die Polizei sucht nach dem Verursacher. (Symbolbild)

Kluse. Zwei Findlinge, die auf der B70 bei Kluse lagen, haben am Freitag, 29. Januar, zu Verkehrsunfällen geführt. Drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher.

Am Freitagnachmittag wurden nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr drei Fahrzeuge auf der B70 in Höhe des Bahnübergangs in Kluse beschädigt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beförderte ein noch unbekannter Verursacher im Zuge eines Wendemanö