Mobile Toilette in Papenburg in Brand geraten

Bei einem Feuer wurde eine mobile Toilette in Papenburg komplett zerstört. (Symbolbild)

imago/Eibner

Papenburg. Aus ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag eine mobile Toilette auf einer Baustelle im Zentrum des Papenburger Stadtteils Untenende in Brand. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Nach Angaben der Polizei geriet in der Nacht zu Dienstag eine mobile Toilette auf einer Baustelle an der Straße Hauptkanal rechts in Papenburg in Brand. Die Ursache für den Brandausbruch ist noch ungeklärt. Entdeckt hatte das Feuer gegen 0.