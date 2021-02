Im künftigen Hörsaal für bis zu 150 Zuhörer stehen die Initiatoren und Treiber des Campus Dr. Volker Eissing (links) und Hermann Meemken.

Gerd Schade

Papenburg. Arztassistenten, so genannte Physician Assistants, sollen die Lücken in der hausärztlichen Versorgung im Emsland schließen helfen. Berufsbegleitend ausgebildet werden sie künftig in einer alten Industriehalle in Papenburg. Auf der Baustelle für den Campus herrscht Hochbetrieb.

Dass sie zurzeit Baustelle für den Campus ist, ist der altehrwürdigen und denkmalgeschützten Hülle der ehemaligen Firma Höveler & Dieckhaus, die zuletzt die Kolpingwerkstatt beherbergte, nicht anzusehen. Sie bleibt im Grunde auch unange