Der Papenburger Facharzt Thomas Mrosk behandelt etwa 61.000 Patienten aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum.

Christoph Assies

Papenburg. Das neue markante Gebäude der "Zahnwerft" am Areal des Forums Alte Werft in Papenburg beherbergt jetzt auch die Praxisräume des Facharztes Thomas Mrosk. Der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg hat dafür rund 200.000 Euro investiert.

Mrosk arbeitet bereits seit mehr als 25 Jahren in der Fehnstadt. Seine Praxis war zuletzt im Ärztehaus am Marien-Hospital untergebracht. "Dort stehen demnächst große Umbauarbeiten an und so waren die Perspektiven für mich unklar",