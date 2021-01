Alle Lichter hat Ali Hussein in Papenburg für 24 Stunden eingeschaltet. Hintergrund ist ein Protest der Friseure gegen die Schließung ihrer Salons.

Susanne Risius-Hartwig

Papenburg / Sögel. Auch Dorothea Kuhnke, die einen Salon in Sögel betreibt sowie Ali Hussein mit seinem Salon am Splitting in Papenburg beteiligen sich an der Protestaktion "Licht an!". Sie fordern eine schnelle Wiedereröffnung der Betriebe und protestieren gegen den Corona-Lockdown.

Seit 8 Uhr heute morgen, Freitag, 29. Januar, wird für mindestens 24 Stunden die gesamte Laden-Beleuchtung vieler Friseurbetriebe in Papenburg und Umgebung brennen. Damit wollen die Salon-Betreiber darauf aufmerksam machen, dass sie die Sch