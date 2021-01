Termine für Corona-Impfung: Frust bei Ü-80-Jährigen in Papenburg

Senioren versuchen seit Donnerstagmorgen, einen Termin für die Corona-Impfung zu bekommen.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Papenburg. „Desaster“, „Missmanagement“, „Augenwischerei" - für viele Menschen im nördlichen Emsland endeten am Donnerstag die Bemühungen um einen Corona-Impftermin mit Enttäuschung und Frust. Aber es gab auch Erfolgserlebnisse, in einem Fall sogar aus Norwegen. In der Redaktion haben uns zahlreiche Reaktionen erreicht.

„Ich habe laufend versucht anzurufen, es war immer besetzt“, berichtet ein Leser aus Vrees, der dem Aufruf unserer Redaktion gefolgt war, über die Erfahrungen mit der Impfterminvergabe zu berichten. So eine schlechte Organisation habe der 8