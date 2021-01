Zahlreiche Gasflaschen aus Fachmarkt in Papenburg gestohlen

Nicht nur eine Gasflasche ließen die Täter bei dem Diebstahl in Papenburg mitgehen. (Symbolfoto) Camping Germany Liquid Gas Bottles Germany Copyright xblickwinkel G xCzepluchx

Imago Images / Blickwinkel

Papenburg. Unbekannte haben an einem Fachmarkt in Papenburg aus einer Gitterbox zahlreiche Gasflaschen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter hatten sich in der Nacht zu Mittwoch an der Gitterbox zu schaffen gemacht, die an der Straße Umländerwiek links aufgestellt war. Nachdem ihr Aufbruchversuch erfolgreich war, entwendeten sie insgesamt 18 Gasflaschen, teilt