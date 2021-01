Die Vergabe von Impfterminen startet in Niedersachsen am 28. Januar.

Frank Molter/dpa

Papenburg. Am Donnerstag, 28. Januar 2021 ist es so weit: Die Vergabe von Corona-Impfterminen für über 80-Jährige, die in den eigenen vier Wände leben, startet um 8 Uhr. Wir, die Redaktionen der Ems-Zeitung, der Meppener Tagespost und der Lingener Tagespost, sind an Ihren Erfahrungen mit der Impfhotline und dem Online-Impfportal interessiert.

Brechen die Server zusammen, ist die Impfhotline überlastet? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Donnerstag, wenn ab 8 Uhr die Terminvergabe für Impfungen gegen Corona startet. Ab dann sind Anfragen von über 80-Jährigen unter der Telefon