Ende Januar läuft auf der Meyer Werft die bisherige Regelung zur Kurzarbeit aus (Archivbild).

Meyer Werft

Papenburg. Auf der Papenburger Meyer Werft sollen heute die Verhandlungen zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertretern weitergehen. Dabei geht es zunächst „nur“ um die Fortsetzung der Kurzarbeit.

Im Ringen um die Zukunft des durch die Folgen der Corona-Krise in schwere See geratenen Familienunternehmens untermauern derweil führende CDU-Politiker aus der Region die klaren Appelle an beide Seiten. Deutliche Kritik zumindest