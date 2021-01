In den Niederlanden ist eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten.

Hinrich Kuper

Groningen. In den Niederlanden tritt am heutigen Samstag, 23. Januar 2021, eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Daran müssen sich auch aus Deutschland Einreisende halten. Emsländer, die nach 21 Uhr in den Niederlanden unterwegs sein wollen, müssen somit nunmehr einen triftigen Grund vorweisen können.

Auf eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 4.30 Uhr einigten sich am Donnerstag das Parlament und die Regierung in Den Haag. Die ergänzende Maßnahme zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beginnt am Samstag, 23. Januar, und dauert zunächst bis zum