Bereits im Herbst 2020 abgeliefert werden sollen hätte das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas", das seit Ende November im Werfthafen liegt (Archivbild).

Meyer Werft

Papenburg. Entlassungen, Milliarden-Sparkurs, Werkverträge: In der Debatte um die Krise und Zukunft der Papenburger Meyer Werft nehmen mehrere führende Beschäftigte des Familienunternehmens zu aus Sicht der Werft wichtigen Fragen Stellung. Dabei räumen sie zum Teil auch Fehler ein. Wie unverändert ernst die Lage aus Sicht der Geschäftsleitung ist, macht Geschäftsführer Jan Meyer deutlich.

„Es geht hier um alle Arbeitsplätze, es ist wirklich ernst“, sagt Meyer in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft an die Belegschaft. Es ist seine zweite in dieser Woche. Seine Worte erinnern aber vor allem an eine aus dem Se