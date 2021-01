Mehrere Hundert Beschäftigte der Meyer Werft nahmen am Donnerstag an der Protestaktion für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze teil. Im Anschluss machten sich einige der Teilnehmer auf den Weg zu den Privathäusern der Meyer-Famlilien.

Christian Belling

Papenburg. Streiten ja, aber dabei bitte sachlich bleiben: Davon sind die Verhandlungspartner auf der Meyer Werft in Papenburg in der Auseinandersetzung um den drohenden Stellenabbau weit entfernt. Die Ereignisse am Donnerstag gehen nach Ansicht unseres Kommentators in eine bedenkliche Richtung.

Ja, sowohl Geschäftsführung als auch Betriebsrat haben ihren Anteil daran, dass es aktuell anscheinend keinerlei Basis für einen sachlichen Austausch auf der Meyer Werft gibt. Dabei gebietet es die Situation, in der die Belegschaft mehr den