Meyer Werft: Autokorso nach Demo in Papenburg? IG Metall dementiert

Unter anderem mit diesem Plakat demonstrierten Werftbeschäftigte für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze am Donnerstag im Papenburg

Christian Belling

Papenburg. Hat es nach der Demonstration von Meyer-Werft-Beschäftigten am Donnerstag in Papenburg einen Autokorso mit Hupkonzert vor den Privathäusern der Familie Meyer gegeben? Die IG Metall weist eine solche Darstellung der Stadt entschieden zurück, Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) hält dagegen. Betriebsrat und Gewerkschaft wollen derweil weiter über Kurzarbeit verhandeln.

„Es hat keine Demonstration oder Ähnliches in der Nähe der Privathäuser der Meyer Familie gegeben“, erklärte der Bevollmächtigte der IG Metall Leer-Papenburg, Thomas Gelder, am Freitag in einer Pressemitteilung. Die Kundgebung auf dem