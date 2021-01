Drei neue Corona-Tote: So geht das Johannesstift damit um

Im Papenburger Johannesstift sind drei Menschen im Zuge der Corona-Pandemie verstorben.

Archivbild: Kristina Müller

Papenburg. Papenburg ist und bleibt Corona-Hochburg im Emsland. Seit dem vergangenen Wochenende sind acht Personen im Zuge der Pandemie verstorben. Drei von ihnen lebten im Papenburger Johannesstift. Die Betreiber geben einen Überblick der aktuellen Situation.

Das Corona-Virus war am ersten Wochenende des Jahres in der Einrichtung ausgebrochen - und beschäftigt das Altenheim noch immer. Wie Heimleiterin Anna Strohschnieder-Tammen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sind derzeit 19 Bewohner so