Demo an der Meyer Werft: "Ihr sollt ausgetauscht werden"

Deutliche Botschaft: Diese Sorge vor dem Verlust des Arbeitsplatzes trieb am Donnerstagmittag rund 700 Beschäftigte der Meyer zu einer Demonstration auf den Parkplatz.

Christian Belling

Papenburg. Am Donnerstagmittag haben etwa 700 Beschäftigte der Meyer Werft in Papenburg demonstriert und übten bei der Protestaktion scharfe Kritik an der Geschäftsführung und dem drohenden Stellenabbau.

Ein Fahnenmeer der IG Metall sowie Plakate mit der Aufschrift "Ich will nicht ausgetauscht werden" prägten das Bild auf dem Parkplatz an Tor 2. Hintergrund der Protestaktion, zu der die IG Metall sowie der Betriebsrat aufgerufen h