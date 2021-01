Solidarisch mit den Beschäftigten zeigte sich Vanessa Gattung bei einer Kundgebung vor der Meyer Werft Ende Februar 2020.

Gerd Schade

Papenburg. Die Krise auf der Papenburger Meyer Werft ist nach den wiederholt abgebrochenen Verhandlungen zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertretern in der Region aktuell in aller Munde. Von der Politik in der Fehnstadt war dazu bislang wenig zu hören - bis jetzt.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen zunächst die SPD im Kreis Leer, der sozialdemokratische Nachwuchs (Jungsozialisten) sowie die Linken im Land, die politisch vor Ort allerdings keine Rolle spielen, zu Wort meldeten, äußer