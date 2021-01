Meyer Werft: Belegschaft will am Donnerstag demonstrieren

Auf der Meyer Werft in Papenburg steht eine Demonstration an.

Sina Schuldt / dpa

Papenburg. Die Belegschaft der Meyer Werft ist aufgerufen, am Donnerstag, 21. Januar, an einer Demonstration teilzunehmen. Hintergrund ist die aktuelle Auseinandersetzung rund um den Stellenabbau auf der in die Krise geratenen Werft.

Wie der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Leer-Papenburg, Thomas Gelder, gegenüber unserer Redaktion erklärte, wollen Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall mit der Kundgebung ihren Unmut über den bisherigen Verlauf der Verhandlungen mit