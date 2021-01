So bringt Margret Eiken-Lüken die Wintermode an den Kunden

Wohin mit der Winterware? Im Lager von Margret Eiken-Lüken drängt bereits die Kleidung für den bevorstehenden Frühling und Sommer in den Laden.

Christian Belling

Papenburg. Vorsichtig klopft die Kundin an die Eingangstür des Modeladens von Margret Eiken-Lüken am Hauptkanal in Papenburg. In der Hand hat sie eine prall gefüllte Tasche mit Bekleidung für den Winter. Zur Anprobe durfte die Frau die Textilien mit nach Hause nehmen. Für die Geschäftsinhaberin aktuell der einzige Weg, die Winterware noch an den Kunden zu bringen.

Der Handel bleibt im Wintergeschäft auf Millionen unverkaufter Teile sitzen. Daran wird sich nach der am Dienstag beschlossenen Verlängerung des Lockdowns bis vorerst Mitte Februar auch nichts ändern. Für Händler wie Margret Eiken-Lüken sin