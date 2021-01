Verhandlungen auf Meyer Werft: Sinne auf die Lage schärfen

Die Krise auf der Meyer Werft in Papenburg wird immer turbulenter.

Hermann Hinrichs / Archiv

Papenburg. Turbulente Tage, Wochen und Monate erleben zurzeit Beschäftige, Geschäftsführung und Betriebsrat der Meyer Werft in Papenburg: Verhandlungen über Beschäftigungssicherung oder besser gesagt Stellenabbau werden abgebrochen, sensible Interna werden öffentlich und neu angesetzte Verhandlungen platzen spontan. Ein Kommentar.

Die Entwicklungen auf der Meyer Werft in Papenburg sind bestürzend - für alle Beteiligten, aber auch für jeden, dem das Wohlergehen unserer Region am Herzen liegt, deren wichtigster Wohlstandsbringer nun einmal der bislang so erfolgreiche K