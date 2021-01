Neuen Zündstoff auf der Meyer Werft birgt ein Strategiepapier zu möglichen Entlassungen bei den Papenburger Schiffbauern (Archivbild).

Christoph Assies

Papenburg. 600, 900 oder doch 1800? In der Diskussion um einen Stellenabbau auf der Papenburger Meyer Werft infolge der Pandemie stehen in der Chefetage offenbar drei Szenarien in unterschiedlicher Größenordnung zur Debatte – inklusive der damit jeweils zu erwartenden Reaktionen in der Öffentlichkeit.

Das jedenfalls berichtete am Dienstag der NDR unter Berufung auf ein „geheimes Strategiepapier“, das dem Sender nach eigenen Angaben vorliegt und das er auf seiner Internetseite veröffentlichte. Demnach werden die Szenarien und ihre möglich