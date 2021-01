Gebetsstunde trotz Corona: Bußgelder in bis zu vierstelliger Höhe?

Dieses Bild entstand in dem Privathaus in Aschendorf, in dem die Gebetsstunde stattfand.

Polizei Emsland

Aschendorf. Den Organisator der verbotenen Gebetsstunde in Aschendorf, die vor zwei Wochen von der Polizei aufgelöst worden ist, erwartet ein Bußgeld im bis zu vierstelligen Bereich. Auch die Teilnehmer werden zur Kasse gebeten. Dies teilte der Landkreis Emsland am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Bei der religiösen Veranstaltung in einem Privathaus in Aschendorf hatten laut Polizei insgesamt 15 Teilnehmer eng an eng und ohne Mund-Nasenbedeckung nebeneinander gesessen und damit gegen die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen