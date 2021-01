So meistert die Splittingschule in Papenburg das Szenario B

Jeder zweite Platz in den Klassenräumen der Splittingschule bleibt leer.

Jule Rumpker

Papenburg. Seit dem 18. Januar gelten für Grundschulen in Niedersachsen die Vorgaben des Szenario B, das heißt Wechselunterricht in geteilten Klassen. Ergänzt wurde dieses Modell jetzt um die Aufhebung der Präsenzpflicht. So meistert die Splittingschule in Papenburg den Unterricht.

In halbierter Klassenstärke kehren die Schüler der Splittingschule in Papenburg seit dieser Woche in ihre Klassenzimmer zurück. „Das Lernen von zuhause hat in der letzten Woche im Großen und Ganzen gut funktioniert. Zwar gab es am ersten Ta