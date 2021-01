NDR dreht mit Tropen-Helmut alias Achim Goldenstein in Papenburg

Beim Schlaglochgolf in Szene setzte ein Kamerateam des NDR Achim Goldenstein am Spillmannsweg.

Vanessa Kossen/NDR

Papenburg. In Papenburg dürften ihn inzwischen viele unter seinem wortwitzigen Pseudonym Tropen-Helmut mindestens genauso gut kennen wie unter seinem bürgerlichen Namen. Jetzt wurde auch das Fernsehen auf Achim Goldenstein aufmerksam – und zwar doppelt.

Ein Kamerateam des NDR schlug am vergangenen Wochenende in der Fehnstadt auf, die Tropen-Helmuts Fangemeinde in unserer Zeitung und auf Facebook besser unter „Bad Papenburg“ bekannt ist. Der Schöpfer der Kunstfigur ist n