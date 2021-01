Vier Bewohner von Altenheimen sind in Papenburg im Zuge der Corona-Pandmie gestorben.

Margit Wild/imago-images

Papenburg. Die Stadt Papenburg bleibt der Hotspot in Sachen Corona-Infektionen im Emsland. Am vergangenen Wochenende sind in der Fehnstadt vier Personen im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Alle lebten in Seniorenwohnheimen.

Auch wenn die Zahl der Infizierten im Emsland am Montag um knapp 20 im Vergleich zu Freitag auf 465 gefallen ist, sind die Zahlen in Papenburg weiterhin sehr hoch. 147 Personen in Papenburg wurden positiv auf das Virus getestet. Das ist die