Der erste Schnee 2021 im Emsland: Landkreis in weißer Pracht

Die blauen Schafe in Sögel.

Lars Schröer

Sögel. Sozusagen über Nacht hat der erste Schnee des neuen Jahres das Emsland in eine weiße Winterlandschaft verwandelt.

Für unseren Fotografen Lars Schröer war das Anlass genug, eine Nachtschicht einzulegen und einige markante Orte im Emsland in weißer Pracht in Szene zu setzen. Lars Schröer Schloss Clemenswerth in Sögel.