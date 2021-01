Polizei löst "Ansammlung" in Bordell in Bösel im Landkreis Cloppenburg auf

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde die Polizei aktiv (Symbolfoto).

Gerd Schade

Bösel. Die Polizei im Landkreis Cloppenburg hat offenbar Schäferstündchen in einem Bordellbetrieb aufgelöst, die wegen der Corona-Schutzverordnung derzeit verboten sind.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, überprüften Polizisten des Kommissariates Friesoythe den Betrieb an der Schäfereistraße am Samstag gegen 21.45 Uhr. Dem Einsatz sei ein Hinweis aus der Bevölkerung vorausgegangen. Den weiteren Ang