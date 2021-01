An dem Pkw wurde eine Scheibe eingeschlagen (Symbolbild).

Foto: Nord-West-Media

Papenburg. In Papenburg ist ein Auto aufgebrochen worden. Aus dem Wagen, der in einem Carport abgestellt war, wurde Geld gestohlen. Der oder die Täter entkamen unerkannt.

Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, ereignete sich die am Mittwoch gegen 23 Uhr an der Russellstraße. Dabei wurde die Scheibe des Pkw der Marke VW Golf eingeschlagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden