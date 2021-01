Metalldiebe schlagen in Aschendorfer Gewerbegebiet zu

Mit rot-weißem Flatterband und Bauzaun-Elementen wurde die Lücke provisorisch geschlossen.

Gerd Schade

Aschendorf. Metalldiebe haben sich an einer Zaunanlage im Aschendorfer Gewerbegebiet Nienhauser Bogen zu schaffen gemacht und ein Tor gestohlen. Die Stadt Papenburg bittet bei der Aufklärung der Tat ihre Bürger um Mithilfe.

Am Rande des Gewerbegebietes an der B70 befindet sich nach Angaben der Stadtverwaltung ein sogenanntes Absetzbecken. Umsäumt ist es mit einer Zaunanlage, in der allerdings plötzlich ein Loch klaffte, wie die Stadt zu Wochenbeginn