So viele Mitarbeiter mussten zuletzt auf der Meyer Werft gehen

Wie geht es weiter auf der Meyer Werft in Papenburg? Zuletzt mussten im Jahr 2003 mehrere Hundert Mitarbeiter gehen.

Christoph Assies

Papenburg. Eine ganze Region bangt um die Zukunft der Meyer Werft. Das Papenburger Traditionsunternehmen sieht sich wegen der Corona-Pandemie zu einem Milliardensparkurs gezwungen, auch Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Zuletzt mussten im Jahr 2003 viele Mitarbeiter gehen.

Mehrfach hat die Führung der Meyer Werft um Bernard Meyer und seinen Sohn Jan in den vergangenen Wochen wiederholt, dass sich das Unternehmen in seiner größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg befindet, obwohl es in der Verga