In direkter Nachbarschaft zur St.-Josef-Kirche im Vosseberg befindet sich die neue inklusive Kita St. Josef. Sie ist seit August 2020 in Betrieb.

Jürgen Eden/St.-Lukas-Heim

Papenburg. Das St.-Lukas-Heim kann mit dem Heilpädagogischen Kindergarten (HPK) in Papenburg erstmals eine klassische Sondereinrichtung dauerhaft schließen. Wie ist das möglich und was bedeutet das für Kinder mit besonderem Förderbedarf?

Wesentlicher Grund ist die weitere Umsetzung der Inklusion - vereinfacht gesagt also des Rechts auf gesellschaftliche Teilhabe und individuelle Entwicklung jedes Menschen in allen Lebensbereichen.Das HPK-Gebäude an der Graf-Luckner-Straße w