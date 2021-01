So machen Händler im nördlichen Emsland auf ihre Lage aufmerksam

Bundesweit hängen Einzelhändler Plakate mit der Aufschrift "Wir machen auf... merksam" in ihren Schaufenstern auf.

Harald Tittel/dpa

Papenburg. „Wir machen auf… merksam“ - Unter diesem Motto weisen Einzelhändler in diesen Tagen bundesweit auf ihre schwierige Situation im Corona-Lockdown hin. Auch Unternehmer im nördlichen Emsland schließen sich der Initiative an. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?

Wegen der verschärften coronabedingten Beschränkungen geraten viele Einzelhändler in finanzielle Engpässe und eine existenzgefährdende Lage. Um darauf aufmerksam zu machen, haben sich zahlreiche Händler der Aktion „Wir machen auf… merksam“