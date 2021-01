Falsche Microsoft-Mitarbeiter zocken Emsländer am Telefon ab

Die Polizei warnt vor Anrufen von angeblichen Mitarbeitern der Firma Microsoft bei Emsländern, um deren Computer auszuspähen (Symbolbild).

Rolf Vennenbernd/dpa

Papenburg. Nach falschen Enkeln und Polizeibeamten warnt die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim nun auch vor falschen Mitarbeitern der Firma Microsoft.

In mehreren Fällen hätten sich die Täter telefonisch in englischer Sprache bei den Opfern gemeldet, teilte die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Mittwoch mit. Demnach gaben sie sich als Mitarbeiter des Software-Entwicklers Mi