Zur Situation der Schweinehalter im Emsland: Kein "Weiter wie bisher"

Trotz erweiterter Kapazitäten am Schlachthof in Sögel löst sich der Schweinestau in Ställen im Emsland nicht auf.

dpa/ Carmen Jaspersen

Papenburg. In vielen Schweineställen ist es immer noch drückend eng. Aufgrund von Corona-Einschränkungen in Schlachthöfen wie in Sögel stauen sich auch auf den Bauernhöfen im Emsland weiterhin die Tiere. Unser Kommentator macht sich Gedanken, wie es nach der Krise weitergehen kann.

Das Jahr 2020 war für Schweinehalter auch im Emsland ein Seuchenjahr - und eine Besserung ist nicht in Sicht. Wegen Corona stauen sich noch immer die Tiere im Stall und in Folge der Afrikanischen Schweinepest sinkt auch noch der Preis immer