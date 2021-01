Nach Unfall in Papenburg gewendet und abgehauen: Frau verletzt

Nach einem dreisten Fall von Unfallflucht in Papenburg startet die Polizei einen Zeugenaufruf (Symbolbild).

Gerd Schade

Papenburg. Ein besonders dreister Fall von Verkehrsunfallflucht hat sich in Papenburg ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum vergangenen Sonntag auf der Straße "Mittelkanal rechts". Den Angaben zufolge war dort gegen 1.15 Uhr eine 28-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf in Richt