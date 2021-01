Waschmaschine in Papenburger Hauskeller fängt Feuer

Die Feuerwehr Papenburg wurde in der Nacht zu einem Brand an der Straße "Weißenburg" gerufen (Symbolbild).

Gerd Schade

Papenburg. Ein Brand im Keller eines Hauses in Papenburg hat Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag einen Einsatz beschert. Verletzt wurde niemand. Auch der Sachschaden scheint nach erster Einschätzung gering.

Um kurz nach 3 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. An der Straße "Weißenburg" war ersten Angaben zufolge ein Feuer ausgebrochen. Menschen seien aber nicht in Gefahr gewesen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen auf Anfrage