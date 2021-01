Seit Ende November liegt die "Odyssey of the Seas" am Ausrüstungskai der Meyer Werft.

Christoph Assies

Papenburg. Seit Ende November liegt das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" im Hafen der Papenburger Meyer Werft. Jetzt deutet sich ein Termin für die Emsüberführung in Richtung Nordsee an.

Wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Natur- und Küstenschutz (NLWKN) in einer amtlichen Bekanntmachung schreibt, wird das Emssperrwerk bei Gandersum ab Samstag, 27. Februar 2021, "aus Gründen einer Schiffsüberführung