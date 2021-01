Der rote Faden im Leben von Katharina Heimrath ist die Liebe zu Pflanzen und Tieren. Sie hat nicht nur in ihrem Garten ein Auge auf das ökologische Gleichgewicht.

S. Risius-Hartwig

Rhede. Von Bayern über Usedom nach Rhede im Emsland: Was die ökologische Gärtnerin Katharina Heimrath mit all diesen Stationen verbindet und wie solidarische Landwirtschaft auf ihrem Hof in Rhede funktioniert, erzählt sie in dieser Folge unserer EZ-Porträtserie "Der rote Faden".

Aufgewachsen ist Katharina Heimrath bei Bad Tölz in Bayern. Als Kind schon galt ihr Interesse dem Garten des heimischen Bauernhofes, weil sie dort die Entwicklung der Pflanzen und auch Tiere beobachten konnte. Das änderte sich auch nicht, a