Papenburg. Papenburg trauert. Mit Schwester M. Luise ist im Alter von 85 Jahren eine Frau verstorben, die mit ihrem Wirken tiefe Spuren in der Fehnstadt hinterlassen hat. Viele kannten die Ordensfrau persönlich. Sie hatte sich im Kloster der Franziskanerinnen in Thuine mit dem Coronavirus infiziert und starb am vergangenen Wochenende.

Die Anteilnahme an ihrem Tod ist enorm. Binnen kurzer Zeit kommentieren viele Facebook-Nutzer den Eintrag auf der Seite der Kirchengemeinde St. Josef im Vosseberg. Auch Pfarrer Franz Bernd Lanvermeyer trauert um Schwester Luise, die die Entwicklung des Kindergartens St. Antonius an der Tannenstraße von 1974 bis 2001 maßgeblich prägte. "Viele Eltern haben sich für den Kindergarten St. Antonius entschieden, weil sie auf Schwester Luise vertrauten. Mit hohem Engagement war sie für die Kinder und Eltern sowie die Kollegen da. Jeder Mensch war ihr wichtig. In ihrer menschlichen Art hat sie sich mit all ihren Talenten eingebracht, bis hin zum Fahrdienst, den sie persönlich erledigte", erinnert Lanvermeyer an das Wirken der Ordensfrau.

„"Meine ältesten Kinder, heute 50, 49 und 45 Jahre alt, sind in den Kindergarten gegangen und sprechen noch heute von Schwester Luise"“

Unzählige Jahrgänge und ganze Familiengenerationen hat sie begleitet - unter anderem auch den Autor dieser Zeilen. "Meine ältesten Kinder, heute 50, 49 und 45 Jahre alt, sind in den Kindergarten gegangen und sprechen noch heute von Schwester Luise", teilt eine Kommentatorin auf Facebook mit. "Eine tolle Frau. Sie hat mich immer in den Kindergarten gefahren mit ihrem roten Golf und hat mich stets beeindruckt", heißt es von einer weiteren Frau, die ihre Erinnerungen ebenfalls teilt. "Wir gingen nicht in den St. Antonius Kindergarten - wir gingen zu Schwester Luise", macht eine weitere Facebook-Nutzerin deutlich.



Was die Einträge aller Kommentatoren eint, sind die Aussagen der "liebevollen Art", mit der die Ordensfrau ihrer Tätigkeit nachging. Eine Einschätzung, die Pfarrer Lanvermeyer voll und ganz teilt, auch wenn er das Wirken von Schwester Luise in Papenburg nicht persönlich miterlebte. "Ich bin erst viele Jahre später in die Stadt gekommen. Aber bei allem, was ich über Schwester Luise gehört habe, muss sie ihre Arbeit und ihre Mitmenschen geliebt und dies tagtäglich zum Ausdruck gebracht haben."

Im Mutterhaus der Franziskanerinnen in Thuine feierte sie im Mai 2018 ihr diamantenes Ordensjubiläum. Nach einem Corona-Ausbruch in dem Kloster Ende November mit mehr als 100 infizierten Ordensschwestern sind zwei Schwestern nach der Covid-19-Erkrankung verstorben - eine davon Schwester Luise.